Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı

BARTIN - Bartın'da denizde avlanan amatör balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.

Bartın'da, amatör balıkçılıkla uğraşan Erdi Dağlı isimli genç oltası ile balık avlamak için gittiği Mugada'da oltasına balık takıldı. Oltayı çekmekte güçlük yaşayan genç, büyük bir balık tuttuğunu düşünürken, denizden çıkan balığı görünce şaşırdı. Gencin oltasına yavru camgöz türü köpekbalığı takıldı. O anlar Dağlı'nın arkadaşları tarafından an be an cep telefonuna kaydedildi. Genç, yavru köpekbalığını kancadan kurtararak yeniden denize bıraktı.