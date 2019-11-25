Son Dakika Haberleri: Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı
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Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı

6 saat önce

Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldıBARTIN - Bartın'da denizde avlanan amatör balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.

Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı

BARTIN - Bartın'da denizde avlanan amatör balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.

Bartın'da, amatör balıkçılıkla uğraşan Erdi Dağlı isimli genç oltası ile balık avlamak için gittiği Mugada'da oltasına balık takıldı. Oltayı çekmekte güçlük yaşayan genç, büyük bir balık tuttuğunu düşünürken, denizden çıkan balığı görünce şaşırdı. Gencin oltasına yavru camgöz türü köpekbalığı takıldı. O anlar Dağlı'nın arkadaşları tarafından an be an cep telefonuna kaydedildi. Genç, yavru köpekbalığını kancadan kurtararak yeniden denize bıraktı.

Bartın'da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı

Balıkçılık, Bartın, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
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