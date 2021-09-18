Bartın'da "Baraj Kıyılarında Tarıma Uygun Arazilerin Araştırılması" çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Bartın'da baraj kıyılarında tarıma uygun arazilerin araştırılması çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın DSİ Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalarda, DSİ tarafından kamulaştırıldıktan sonra zaman içerisinde kullanım amacının değişmesi veya DSİ tarafından kullanım ihtiyacının sona ermesi gibi sebeplerle atıl durumda kalan arazilerin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması hedeflendiği belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bin kişilik istihdam alanının oluşmasının planlandığını aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmanın yürütüldüğü alanlar olan Kirazlıköprü, Kışla Sel Kapanı ve Kozcağız Baraj alanlarında mecburi kıyı koruma bandı ile kamulaştırma sınırı arasında kalan kısımlarda 629 bin metrekarelik bir alanın kaldığı tespit edildi. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında tespit edilen baraj kıyı bandındaki arazilerin tarıma uygunluğu araştırılacak ve tarımsal üretime açılması için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar başlatılacaktır. Tarıma uygun olmayan araziler, Bartın'ın özellikle ihtiyaç duyduğu emek, yoğun imalat sektörleri ve depoculuk faaliyetlerine yönelik yatırımlar için değerlendirilecektir. Her bir dekar arazide en az iki kişinin çalışabileceği öngörüldüğünde 1000 kişilik ilave istihdam ve aileleriyle birlikte 5 bin kişilik bir ilave gelir katkısı beklenmektedir. Bu çalışmanın Bartın gibi yatırım arazisi üretmekte zorluk yaşayan bir il için önemli olacağı düşünülmektedir. Bu uygulamanın başarılı olması halinde benzer sorunlarla karşı karşıya kalan iller için de örnek teşkil etmesi ve ülke ekonomisine atıl durumdaki arazilerin kazandırılmasına vesile olması beklenmektedir."