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Bartın'da baraj suyu tahliyesi için uyarı - Son Dakika

Bartın'da baraj suyu tahliyesi için uyarı

09.02.2022 17:07
Bartın'da baraj suyu tahliyesi için uyarı

Bartın'da 3 barajdan su tahliyesi yapılacağı, bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Bartın'da 3 barajdan su tahliyesi yapılacağı, bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde eriyen kar suları ve aşırı yağış nedeniyle barajların doluluk seviyesine ulaştığı belirtildi.

Yağışların devam edeceğinin beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Kirazlıköprü, Kozcağız ve Kışla Sel Kapanı barajlarımızdan su tahliyesi yapılacak olup dere yataklarında su seviyesi yükseleceğinden vatandaşlarımızın dere yatakları kenarlarına yaklaşmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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Bartın, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da baraj suyu tahliyesi için uyarı - Son Dakika


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