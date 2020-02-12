Bartın'da baraj suyunun yükselmesi kara yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da baraj suyunun yükselmesi kara yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Bartın'da baraj suyunun yükselmesi kara yolu ulaşıma kapattı

6 saat önce

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle yapımı devam eden Kozcağız Barajı'ndaki suyun yükselmesi sonucu Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor.

Bartın'da baraj suyunun yükselmesi kara yolu ulaşıma kapattı, System.String[]

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle yapımı devam eden Kozcağız Barajı'ndaki suyun yükselmesi sonucu Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle Kozcağız beldesinde yapımı devam eden barajdaki su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin artmasıyla Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin tedbir aldığı yolda araç geçişine izin verilmiyor.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, il merkezine gelmek isteyen bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanıyor.

Kozcağız, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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