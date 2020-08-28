Bartın'da baraj yapımı nedeniyle bazı mahalleler taşınacak - Son Dakika

Bartın'da baraj yapımı nedeniyle Şarköy köyüne bağlı bazı mahallelerin belirlenen yerlere nakledilmesi ve yerleşimin sağlanması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bartın'ın merkez ilçesindeki Şarköy'ün Kapucuoğlu ve Boğaz mahallelerinde yaşayanlar, Kozcağız Barajı projesinin yapımı nedeniyle belirlenen yerlere nakledilecek ve yerleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:05 - Kaynak: AA
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