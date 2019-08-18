Son Dakika Haberleri: Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi

1 saat önce

BARTIN'da dün akşam saatlerinde baraj sularına gömülen araçta yaşamını yitiren Hüseyin Özgüç (65), oğulları İlyas Özgüç (33) ile İsmail Özgüç (35) ve damadı Muhammet Karakaş (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi, System.String[]
BARTIN'da dün akşam saatlerinde baraj sularına gömülen araçta yaşamını yitiren Hüseyin Özgüç (65), oğulları İlyas Özgüç (33) ile İsmail Özgüç (35) ve damadı Muhammet Karakaş (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Kışla Barajı'nda meydana geldi. Düğünden dönenlerin içinde bulunduğu İlyas Özgüç (35) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu baraja devrildi. Otomobildeki Arif Üstünbaş (46) son anda araçtan atlayıp, yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş ise araçtan sıkıştı. Otomobil suya gömülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Dalgıçlar, kısa süre sonra otomobile ulaştı. Hüseyin Özgüç'ün arabada cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarını sürdüren dalgıçlar, barajın dibinde İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu. Cesetler dün gece saatlerinde, Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bugün hastaneden alınan yakınları tarafından cenazeler Barkaçboz köyüne getirildi. Buradaki evlerinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, helallik alındı.
Kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Arif Üstünbaş taburcu olduktan sonra cenaze namazına katıldı. 4 tabut, evin önünde yan yana dizildiğinde ailelerin feryatları yürekleri dağladı.
İkindi namazının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazına Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Karaman, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı ve köylüler katıldı.
Cenaze namazının ardından Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş köy mezarlığında toprağa verildi.


Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI
Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı ANKARA Süs köpeğiyle dalaşan sokak köpeğine tekme attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:47:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]