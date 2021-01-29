Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

29.01.2021 19:40
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

BARTIN'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi.

BARTIN'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp, battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6'sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

GEMİNİN KIRILMA ANINI KAYDETTİ

Geminin dalgalarda kırılma anı sağ kurtulan bir gemici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde geminin kırılma anları ve kaptan köşkündeki panik yer aldı.


Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı
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Kaynak: DHA

Bartın, Gemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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