BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR - Son Dakika
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BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

01.04.2022 14:01

BARTIN'ın İnkum açıklarında geçen yıl batan, 118 metrelik 'Arvin' isimli kuru yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

BARTIN'ın İnkum açıklarında geçen yıl batan, 118 metrelik 'Arvin' isimli kuru yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan yük alarak Bulgaristan'a giden, Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, geçen yıl 17 Ocak'ta, İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünerek battı. Gemide bulunan 2'si Rus, 10'u Ukrayna vatandaşı 12 kişilik mürettebattan 6'sı kurtarılırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 18 metre derinlikte bulunan ve 118 metre boyundaki geminin enkazının kaldırılması için firma tarafından çalışma başlatıldı. 10 uzman dalgıç ve 5 personel tarafından başlatılan çalışmalarda, geminin enkazı sanayi dalgıçlarınca su altı kaynak makineleri ile kesilerek parçalara ayrılacak. Kesilen parçalar vinçlerle yüzer platformlara çıkarılıp, hurda demir olarak satılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın izniyle yapılan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceği öğrenildi.

BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR
BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR
BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR
BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR
BARTIN'DA BATAN GEMİNİN ENKAZI ÇIKARILIYOR

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Kaynak: DHA

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