Bartın'da, 'Batı Karadeniz Kariyer Fuarı

Bartın Üniversitesinin de paydaş üniversite olarak yer alacağı 6-7 Nisan tarihlerinde Bolu'da gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Kariyer Fuarı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, fuarın katılımcılar için önemli fırsatlar oluşturduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin destekleriyle bu yıl 10 bölgede gerçekleştirilecek olan etkinliklerden birinin de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceğini ifade eden Uzun, "Üniversitemizin de paydaş olduğu fuarda 13 üniversiteden katılımlar olacak. Öğrenciler ve mezunlar için önemli bir fırsat oluşturan fuar kapsamında katılımcılar, bölgedeki birçok sektör temsilcisi ve firma yetkilisi ile doğrudan bir irtibat kurma imkanı elde edecek. Bu noktada düzenlenecek organizasyona öğrencilerimizin ve mezunlarımızın en önemli bileşeni olduğu Bartın Üniversitesi ailesi olarak, tüm fertlerimizle büyük önem vermekte ve hassasiyet göstermekteyiz." dedi.

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çillioğlu Karademir de "Yetenek Kapısı" platformu ve fuar hakkında bilgi verdi.

Uygulamalı olarak başvuru sürecini anlatan Karademir, "Fuar, üniversite eğitimi alan gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi ve farklı şehirlerdeki üniversiteli gençler için istihdam ve staj konusunda fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenci ve mezunların iş ve staj başvurusu yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinebilecekleri eğitim, seminer ve konferans gibi organizasyonların yer alacağı fuar, önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor." diye konuştu.



Akademik personel ve öğrencilerin katıldığı toplantıda, "Yetenek Kapısı" internet adresi üzerinden yapılan başvurular uygulamalı aktarılarak, fuar süreci anlatıldı ve broşür dağıtıldı.