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Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

29.07.2021 16:48

Gelen son dakika haberlerine göre 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada Bartın'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı.

2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

BARTIN - Bartın'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı. Bıçaklı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bartın'da Hendekyanı Caddesinde meydana gelen olayda H.N. ile aralarında husumet bulunan A.O.K. ve oğlu B.K. arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.N. eline aldığı bıçakla A.O.K. ve oğlu B.K.'ya saldırdı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan A.O.K. ve oğlu B.K., 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Emniyet ekiplerince gözaltına alınan H.N. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yaralı baba oğulun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Bartın, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika


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