Bartın'da Bilim Sanat Merkezi ve Bilim Akademisi projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Bartın'da Bilim Sanat Merkezi ve Bilim Akademisi projesi hayata geçiriliyor

Bartın'da, eski Cumhuriyet Lisesi binasının, Bilim Sanat Merkezi ve Bilim Akademisi hizmet binasına çevrilmesi kapsamındaki onarım işi tamamlandı.

Bartın'da Bilim Sanat Merkezi ve Bilim Akademisi projesi hayata geçiriliyor, System.String[]

Bartın'da, eski Cumhuriyet Lisesi binasının, Bilim Sanat Merkezi ve Bilim Akademisi hizmet binasına çevrilmesi kapsamındaki onarım işi tamamlandı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin eğitim göreceği 16 derslik, 6 laboratuar ve 10 atölyeden oluşan yeni binada tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim görecekleri belirtildi.

İngilizce, Z-kütüphane, bilim-teknoloji-mühendislik-matematik eğitim bilimleri, matematik müzesi, ahşap metal, plastik geri dönüşüm, planetaryum, robotik, uzay havacılık ve astronomi, yazılım ve tasarım, drama ve eleştirel düşünce, görsel sanatlar, müzik ve kayıt stüdyosu, teknoloji ve tasarım ve akıl ve zeka oyunları atölyelerinin yer alacağı Bartın Bilim Akademisi'nin de proje hazırlık çalışmalarının devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada şu İfadelere yer verildi:

"Valiliğimiz tarafından ilimiz eğitim-öğretimin modern bir anlayışla daha ileriye taşıyacak bu proje ile öğrencilerin kazanımlarını pekiştirip kalıcı bilgiye dönüştürerek çok yönlü gelişmelerine destek sağlanacaktır. Projenin hayata geçirilmesi için yaklaşık 979 bin lira kaynak tahsis eden İl Özel İdaresine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, yüklenici Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Cumhuriyet, İngilizce, Bartın, Metal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da Bilim Sanat Merkezi ve Bilim Akademisi projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

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