Bartın'da bin 500 sülün doğaya bırakıldı - Son Dakika

Zararlılarla mücadelede ve ekolojik dengenin korunmasında sülünlerin büyük önem arz ettiğini belirten Deliorman, "Sülünleri, doğal ortamlarına adapte olmalarının ardından doğaya salmaya karar verdik." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürü Ahat Deliorman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun Sülün Üretme İstasyonu'ndan teslim alınan sülünleri, Amasra ilçesi Ahatlar köyündeki ormanlık alanda 15 günlük rehabilitasyon sürecine tabi tuttuklarını söyledi.

Bartın 'da doğal hayatın güçlendirilmesi amacıyla bin 500 sülün doğaya bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:17

Kaynak: AA

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