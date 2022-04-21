Bartın'da bir evin kömürlüğünde patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da bir evin kömürlüğünde patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

21.04.2022 21:11
Bartın'da bir evin kömürlüğünde patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Bartın'da bir evin kömürlüğünde 435 dinamit ve 31 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda patlayıcı madde ele geçirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Bartın'da bir evin kömürlüğünde 435 dinamit ve 31 el yapımı patlayıcı ile çok sayıda patlayıcı madde ele geçirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Arıönü köyündeki bir evde çok miktarda patlayıcı madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında eve operasyon düzenlendi. Ekiplerce yapılan aramada evin kömürlüğünde 435 adet dinamit olarak adlandırılan patlayıcı madde, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 455 adet elektrikli patlayıcı madde, 16 adet uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlemeye hazır kapsül ele geçirildi.

Yine 8 adet elektrik kablosu, bir miktar barut, çeşitli renklerde yaklaşık 30 metre zamanlayıcı fitil, 4 adet zamanlayıcı fitil ile irtibatlandırılmış kibrit ile bağlantılanmak suretiyle patlamaya hazır hale getirilmiş patlayıcı madde ile dinamit yapımında kullanılan aletlerin ele geçirildiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Patlayıcı maddelerin imha edildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler D.Y, B.K, A.Y. ve O.C. tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de 3 milyon TL değerinde 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi Kayseri'de 3 milyon TL değerinde 500 yıllık iki adet Kur'an-ı Kerim ele geçirildi Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı Son Dakika | GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Patlayıcı, Dinamit, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da bir evin kömürlüğünde patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 21:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da bir evin kömürlüğünde patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement