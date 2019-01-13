Son Dakika Haberleri: Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

17 dakika önce

Bartın'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü.

Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü, System.String[]
Bartın'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahallesi'nde Şenol K. ile eşi Gül K. arasında tartışma çıktı.

Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından Şenol K, eşi Gül K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocukları olduğu öğrenilen çiftten Gül K'nin cenazesi otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü, Şenol K. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Aladağ, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü PKK Elebaşlarının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Bakmaya Korkulan 'Cenaze' Meslekleri Oldu Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 04:13:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]