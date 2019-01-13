Bartın'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
17 dakika önce
Bartın'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü.
Bartın
'da bir kişi, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Aladağ
Mahallesi'nde Şenol K. ile eşi Gül K. arasında tartışma çıktı.
Kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından Şenol K, eşi Gül K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Gül K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki çocukları olduğu öğrenilen çiftten Gül K'nin cenazesi otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü, Şenol K. ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:56 Kaynak: AA
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