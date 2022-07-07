Bartın'da bir kişiyi telefonla 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da bir kişiyi telefonla 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

07.07.2022 17:12
Bartın'da bir kişiyi telefonla 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Bartın'da telefonla aradığı yaşlı kişiyi, kendisini komiser olarak tanıtıp 2 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bartın'da telefonla aradığı yaşlı kişiyi, kendisini komiser olarak tanıtıp 2 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kozcağız beldesinde yaşayan 74 yaşındaki Y.A'yı telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtan zanlı, adının terör suçlarına karıştığını, bundan kurtulması için verdiği hesap numarasına para yatırması gerektiğini söyledi.

İkna olmasının ardından zanlıya 45 günlük süre içerisinde 2 milyon lira para gönderen Y.A, dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheli V.K'yi Kozcağız beldesinde yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, çok sayıda banka kartı, SIM kart ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Biri dolandırıcılıktan 8 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da bir kişiyi telefonla 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da bir kişiyi telefonla 2 milyon lira dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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