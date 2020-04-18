Bartın'da bir köy ile 3 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Bartın'da bir köy ile 3 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, merkeze bağlı 750 nüfuslu Uğurlar köyünün, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına karar verildi.

Ayrıca koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde, 25 kişinin yaşadığı öğrenilen 3 bina karantinaya alındı.

Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerince tedbir alındı.