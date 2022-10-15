40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü - Son Dakika
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40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü

15.10.2022 14:54

Bartın'da 41 maden işçisinin hayatına mâl olan patlama ülkeyi yasa boğarken olay sonrasında madende bir ihmal olup olmadığı merak ediliyor. Patlamanın yaşandığı maden ocağının sahibinin Pandora Belgeleri'nde adı geçen Mehmet Hattat olduğu iddia edildi.

Dün saat 18.15'te Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan bir maden ocağında işçilerin çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 41 olarak açıklandı. Yaralı olarak kurtarılan 11 kişininse farklı şehirlerdeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

2005'TEN BERİ ONLARA AİT

Yaşanan acı olay tüm ülkeyi yasa boğarken maden ocağının sahibinin kim olduğu ise merak edildi. Patlamanın meydana geldiği madenin, Mehmet Hattat'ın sahibi olduğu Hattat Enerji ve Maden A.Ş'ye ait olduğu öne sürüldü. Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş internet sitesinde, patlama yaşanan maden ocağının 2005 yılında TTK'dan rödevans (imtiyaz) anlaşması ile alındığı bilgisi bulunuyor.

"PANDORA BELGELERİ" İLE ADI DUYULMUŞTU

Forbes'ın 2018 yılında 1.4 milyar dolarlık serveti olduğunu açıkladığı Mehmet Hattat ismi, kamuoyunda son olarak "Pandora Belgeleri"nde geçmesiyle anılmıştı. "Pandora Belgeleri"nde Hattat'ın Britanya Virjin Adaları merkezli bir offshore şirket kurduğu bunun üzerinden hisse aldığı iddia edilmişti.

"PANDORA BELGELERİ" NEDİR?

Pandora Belgeleri dünyanın en zengin ve güçlü kişileri arasında yer alan bir grup insanın servetlerini nasıl gizlediğini, vergiden nasıl kaçındıklarını ve bazı örneklerde de nasıl para akladıklarını gösteren yaklaşık 12 milyon sızdırılmış belgeye verilen ad.

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Mehmet Hattat, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

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