Bartın'da bir trafoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bartın'da bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Orduyeri Mahallesi 190'ıncı Cadde üzerinde bulunan bir elektrik trafosundan duman geldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbarın ardından olay yerine gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri, trafoda elektrik akımı bulunması nedeniyle dağıtım şirketinden ekip çağırdı.
Polis ekipleri de trafodan gelen patlama sesleri nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı.
Trafodaki elektriğin kesilmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle mahalledeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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