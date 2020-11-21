Bartın'da bitkin halde bulunan yavru kirpi tedaviye alındı - Son Dakika

Bartın'da bir vatandaşın bahçesinde bitkin halde bulduğu yavru kirpi, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Orduyeri Mahallesi'nde yaşayan Merve Akdağ, kedi ve köpek beslediği evinin bahçesinde bitkin halde yavru kirpi gördü.

Beslediği kirpiyi kutuya koyarak bir süre sıcak ortamda tutan Akdağ, halsizliğinin devam etmesi üzerine veterinere gitti.

Burada kuvöze konulan yavru kirpi, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Akdağ, gazetecilere, sokak hayvanlarına karşı her zaman duyarlı olduğunu söyledi.

Halsiz ve bitkin halde buldukları kirpiyi ısıtıp beslemeye çalıştıklarını ancak sonuç alamayınca veterinere götürdüklerini anlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Hemen hemen her ay 2-3 sokak hayvanı getiriyoruz, tedavisini ve bakımını yaptırıyoruz. Bir kap mama, su, artık yemeklerimizi bile versek onlara yeter. 'Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz.' sözü var. Kirpi, kedi, köpek, kuş, balık hatta fare bile fark etmez. Parmağımıza bir şey olduğunda nasıl acıyorsa onlarınki de acıyor, yavrularından ayrıldıklarında bizim kadar üzülüyorlar. Lütfen muhtaç canlı gördüğümüzde kafamızı çevirmeyelim, onlar için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışalım."

Veteriner hekim Olcay Ortakçı da yarası bulunmayan kirpide enfeksiyon rahatsızlığı görüldüğünü, solunum yolu tedavisi uygulanacağını kaydetti.