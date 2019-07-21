Son Dakika Haberleri: Bartın'da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi
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Bartın'da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi

51 dakika önce

Bartın'da dün akşam girdikleri gölde boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bartın'da boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler toprağa verildi, System.String[]
Bartın'da dün akşam girdikleri gölde boğularak hayatlarını kaybeden kuzenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde bulunan Tez Gölünde boğularak hayatlarını kaybeden 15 yaşındaki Buse Öztamur ve 14 yaşındaki Neslihan Öztamur, gözyaşları arasında toprağa verildi. İki kuzenin cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak evlerinin önüne getirildi. İki kuzenin ailesi cenazede ayakta durmakta zorlanırken, ağıtlar yürekleri dağladı. Burada okunan duaların ardından cenazeler kızlardan Neslihan'ın bu yıl, Sude'nin de 2 yıl önce mezun olduğu Sarıderesi İlk ve Ortaokulu bahçesine getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kuzenler köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kurucaşile Kaymakam Vekili Şeyma Polat, Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BARTIN
Bartın Devlet Hastanesi, Kurucaşile, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:54 Kaynak: İHA
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