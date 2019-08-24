Son Dakika Haberleri: Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

59 dakika önce

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki genç kurtarıldı.

Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, System.String[]

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde boğulma tehlikesi geçiren 21 yaşındaki genç kurtarıldı.

Denize giren İbrahim U, boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, zamanında müdahale ederek İbrahim U'yu sudan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan İnkum tatil beldesinde gün içerisinde yaklaşık 60 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

İtfaiye, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi 17 yaşındaki aykut kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu Boşanmış Mağdur Babalar Derneği başkanının skandal Emine Bulut paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:36:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]