Bartın'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

15.09.2022 12:58
Bartın'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren ve olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen zanlı, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Bartın'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren ve olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen zanlı, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkisinde 9 Eylül'de kaldırımda yürüyen boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı bıçakla öldüren ve olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen Metin Ar'ın, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Metin Ar (49), 9 Eylül'de, Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkisindeki kaldırımda yürüyen boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralamış, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilerek aynı hastanede tedavi altına alınan Metin Ar'ın, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Arzu Ar'ı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 aydır tutuklu kaldığı cezaevinden olaydan iki gün önce tahliye edildiği öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Bartın Devlet Hastanesi, 9 Eylül, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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