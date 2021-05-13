Bartın'da bulunan yaralı yavru tavşan tedaviye alındı - Son Dakika

Bartın'da tarlada yaralı halde bulunan yavru tavşan tedavi altına alındı.

Ulus İlçesi'ne bağlı İbrahimderesi köyünde yaşayan Recep Yılmaz tarafından tarlada çalıştığı sırada bulunan yavru tavşan, köye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veteriner hekime götürüldü.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından yapılan kontrolde, hayvanın sol ayağının kırık olduğu belirlendi.

Tedavi altına alınan yavru tavşanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.