Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Bartın'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karaköyşeyhler köyü'nde yaşayan H.Ö'nün beslenmeleri için köydeki çayırlık bölgeye bıraktığı 9 büyükbaş hayvandan biri geri dönmedi.
Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede hayvanın H.Ç. isimli kişi tarafından çalındığı belirlendi.
Ekiplerce yakalanan şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
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