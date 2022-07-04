Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi - Son Dakika
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Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi

04.07.2022 16:37
Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi

Sel ve taşkınların etkili olduğu Bartın'da caddeler, okul bahçeleri, piknik alanları ve sosyal tesisler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıkılan suyla temizleniyor.

Sel ve taşkınların etkili olduğu Bartın'da caddeler, okul bahçeleri, piknik alanları ve sosyal tesisler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıkılan suyla temizleniyor.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Kent merkezinde sokak ve dükkanlarda temizlik çalışmaları biterken, iş yerleri faaliyetlerine başladı. Selden en çok etkilenen Cumhuriyet ve Gölbucağı mahallelerinde vatandaşlar bahçeleri ile evlerinin zemin katlarını temizliyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bartın'dan gelen TOMA'lar da Bartın Irmağı'nın taştığı İskele Caddesi'nin yanı sıra okul bahçeleri, piknik alanları ve sosyal tesisleri suyla temizleyerek dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Bartın ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de yol ve kaldırımları yıkadı.

Çalışmalar dronla görüntülendi.

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Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da caddeler TOMA'nın sıktığı suyla temizlendi - Son Dakika
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