Son Dakika Haberleri: Bartın'da çalılığa düşen gebe ineği ağaç sedyeyle kurtardılar
Son Dakika Güncel Bartın'da çalılığa düşen gebe ineği ağaç sedyeyle kurtardılar

Bartın'da çalılığa düşen gebe ineği ağaç sedyeyle kurtardılar

7 saat önce

Bartın'da çalılık alana düşerek mahsur kalan gebe inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'da çalılığa düşen gebe ineği ağaç sedyeyle kurtardılar, System.String[]

Bartın'da çalılık alana düşerek mahsur kalan gebe inek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesi Karaman köyünde yaşayan Erkan Küheylan'ın Curunlu mevkisinde otlattığı 5 aylık gebe ineği, 5 metre yükseklikten çalılık alana düştü.


Ağaçlara takılıp mahsur kalan ineği kurtarmayı başaramayan Küheylan, durumu AFAD'a bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, köylülerin de yardımıyla ağaçtan sedye yaparak ineğin olduğu alana indirdi.


Çalılıktan kurtarılarak iple sedyeye bağlanan inek, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 1 kilometre taşınarak köye götürüldü.

Kurucaşile, Bartın, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 06:02:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da çalılığa düşen gebe ineği ağaç sedyeyle kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]