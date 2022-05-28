Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

28.05.2022 19:05
Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Bartın'da dere kenarında çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Bartın'da dere kenarında çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Zafer köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Erkan Kütük'e ait inek dere kenarında otladığı sırada bataklığa saplandı.

Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan inek için bölgeye AFAD ekibi ve kepçe sevk edildi.

Çamura batılı şekilde mahsur kalan inek, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kepçeye bağlanan halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Bartın, İnek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da çamura saplanan inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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