Bartın'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bartın'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Bartın'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.


Bartın'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bartın Valiliği önünde düzenlenen törende Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Şehit Aileleri Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Altunok tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Törene Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de katıldı. Bu yılki tören Koronavirüs tedbirleri kapsamında sönük geçti. - BARTIN

Çanakkale, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:57 Kaynak: İHA

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