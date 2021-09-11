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Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı - Son Dakika

Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

11.09.2021 15:11

Bartın'da cenaze merasimi yapılan 2 katlı ahşap evin balkonu çöktü. 13 kişinin yaralandığı olayda, kuzinede yapılan yemek kazanları da 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde vefat eden Muharrem Can (47) için cenaze töreni yapıldığı sırada kalabalık grubun bulunduğu evin ikinci katındaki ahşap balkon çöktü. Aynı zamanda kuzine kurularak yemek yapılan yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan düşen 13 kişi yaralandı.

ÜZERLERİNE YEMEK KAZANLARI DEVRİLDİ

Yaralanan 2 kişinin vücutlarında yemek kazanlarının üzerlerine devrilmesi sonucu yanıklar oluştu. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları komşuları, bazıları da sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İşte olay yerinden görüntüler:

Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı

Kumluca, Bartın, Cenaze, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı - Son Dakika
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