Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı - Son Dakika

Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde vefat eden Muharrem Can (47) için cenaze töreni yapıldığı sırada kalabalık grubun bulunduğu evin ikinci katındaki ahşap balkon çöktü. Aynı zamanda kuzine kurularak yemek yapılan yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan düşen 13 kişi yaralandı.

ÜZERLERİNE YEMEK KAZANLARI DEVRİLDİ

Yaralanan 2 kişinin vücutlarında yemek kazanlarının üzerlerine devrilmesi sonucu yanıklar oluştu. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları komşuları, bazıları da sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İşte olay yerinden görüntüler: