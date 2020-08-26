Bartın'da çiftçilere proje eğitimi - Son Dakika

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kavuzundan Sepet Danesinden Şeker Yayım Projesi" kapsamında çiftçilere yönelik eğitim toplantısı yapıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitimlerin "Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor Programı" doğrultusunda Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldığı belirtildi.

Çiftçilere alanlarında uzmanlar tarafından sunum eşliğinde bilgilendirmeler yapıldığının kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sunumlarda şeker mısırın ıslah ve üretimi, tohum ve çeşit özellikleri, iklim ve toprak istekleri, toprak işleme ve gübreleme, olgunlaşma ve hasat, hastalık ve zararlılarla mücadele, şeker mısır yetiştiriciliğinde görülen sorunlar ve çözüm önerileri konu başlıklarında ayrıntılı olarak bilgi aktarımında bulunuldu. Çiftçilerimizin yöneltmiş oldukları sorular cevaplandırıldı."

Eğitimlere Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. Mehmet Cavit Sezer de katıldı.