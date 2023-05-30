13 yaşındaki kız çocuğuna çiğ köftecide cinsel istismar: Bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi - Son Dakika
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13 yaşındaki kız çocuğuna çiğ köftecide cinsel istismar: Bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi

13 yaşındaki kız çocuğuna çiğ köftecide cinsel istismar: Bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi

30.05.2023 13:11

Bartın'da 13 yaşındaki E.K. geçen yıl mart ayında bir çiğ köfteci dükkanında cinsel istismara uğradı. Çocuğun durumu annesine anlatmasıyla ortaya çıkan olay sonrası, S.T. gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkemede tutuksuz sanık S.T. suçlamaları reddederken, yaşadıklarını anlatan E.K, "Bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi. Şahıstan şikayetçiyim" dedi.

Geçen yıl mart ayında kent merkezindeki bir çiğ köfteci dükkanında meydana gelen olayda, Bartın'da yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi E.K. okuldan 2 arkadaşıyla birlikte bir çiğ köfteci dükkanına gitti. E.K., burada iş yeri sahibi S.T. tarafından iddiaya göre, dükkanın arka kısmında cinsel istismara uğradı. S.T. (54), çocuğa cinsel istismar olayını kimseye anlatmaması karşılığında 100 TL verdi. Çocuk, durumu annesi N.K.'ye anlattı. Anne, karakola giderek şikayetçi oldu.

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Gözaltına alınan çiğ köfteci S.T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.T. hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuksuz sanık, S.T., Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya E.K., annesi N.K. ve taraf avukatları da katıldı.

"ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada yaşadıklarını anlatan E.K., "Ben ortaokuldaki 2 yakın arkadaşım ile okulun aşağısında bulunan dükkana gittik. Burada iş yeri sahibi bizi daha sonra dükkanın arka tarafına götürdü. İş yeri sahibi S.T. bana sigara içer misin?' dedi. Ben de içtim. O sırada kulaklıkla müzik dinliyordum. Sonra bana döndü 'Benimle dans eder misin?' dedi. Ben de ettim. Dans ettiğimiz sırada beni kendine çekti ve bana dokunarak cinsel istismarda bulundu. Sonra koltuğa oturduk. Sonra bana alkol ısmarlamak istedi. Ben kabul etmedim. Ertesi gün yine gittim. 'Ben annemle İstanbul'a gideceğim' dedim, o da bana olayı kimseye söyleme diyerek 100 TL verdi. Şahıstan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"SANIĞIN ÇOCUĞA ALKOL VE SİGARA TEKLİF ETMESİ BİLE SUÇTUR"

Davaya katılan Anne N.K ise ifadesinde, "Ben kızımı İstanbul'da 4 duvar arasında büyüttüm, başına bir şey gelmesin diye üzerine titredim. Sonra huzurlu dediğim Bartın'a akrabalarımızın yanına geldik ama burada başımıza kötü bir olay geldi. Sanığın bir çocuğa alkol ve sigara teklif etmesi bile suçtur. Şahıstan şikayetçim" diye konuştu.

"BEN HER ZAMAN ONLARI KORUDUM VE MÜDAFA ETTİM"

Tutuksuz sanık S.T. ise suçlamaları reddederek, "Ailenin başkalarının baskılarıyla bu şikayette bulunduğunu düşünüyorum. Bunlar her gün bizim iş yerimize geliyorlardı. Eğer öyle bir durum olsaydı gelmezlerdi. Benim iş yerimde hırsızlık olayı olduktan sonra hiç gelmediler. Bana 'İstanbul'a gideceğim' dedi. Ben de harçlık olsun diye 100 TL para verdim. Ben her zaman onları korudum ve müdafa ettim. Beratımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütaalasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

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