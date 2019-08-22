Son Dakika Haberleri: Bartın'da cinsel istismar iddiası
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Bartın'da cinsel istismar iddiası

25 dakika önce

Bartın'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Bartın'da cinsel istismar iddiası, System.String[]

Bartın'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte 8 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.O. (35), şikayet üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip sonunda polislerce yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.O. tutuklandı.

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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