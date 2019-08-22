Bartın'da cinsel istismar iddiası
25 dakika önce
Bartın'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:08 Kaynak: AA
Bartın'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte 8 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.O. (35), şikayet üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.
Teknik ve fiziki takip sonunda polislerce yakalanan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.O. tutuklandı.
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