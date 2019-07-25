Son Dakika Haberleri: Bartın'da cinsel taciz iddiası
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Bartın'da cinsel taciz iddiası

1 saat önce

Bartın'da, pazar yeri ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Bartın'da cinsel taciz iddiası, System.String[]
Bartın'da, pazar yeri ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde insanların kalabalık olduğu pazar yeri, market ve işlek caddelerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A. (61), şikayet üzerine, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından takibe alındı.
Ekiplerce kapalı pazar yerinde yakalanan R.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.
Öte yandan R.A'nın, bir marketteki cinsel istismarı, iş yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarına da yansıdı.
Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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