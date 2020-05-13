Bartın'da çocuklar sokakları doldurdu - Son Dakika

BARTIN'da, çocuklar verilen izinle sokağa çıkarak bisiklete binip, aileleriyle gezerek güzel havanın keyfini sürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'de başlayan izinle çocuklar sokağa çıktı. Çocukların kimileri kırtasiyede alışveriş yaparken, kimileri de berberlerde saç tıraşı oldu. Aileleriyle birlikte maske takarak gezen çocukların mutlu oldukları gözlenirken, kentin en işlek noktası Hükümet Caddesi'nde bisiklete bindiler. Çocukların maske takıp, sosyal mesafeyi gözetmesi dikkat çekti.