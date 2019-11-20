Son Dakika Haberleri: Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubay aranıyor
Son Dakika Güncel Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubay aranıyor - Son Dakika

Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubay aranıyor

6 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan astsubay için arama çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubay aranıyor, System.String[]

Bartın'ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken suda gözden kaybolan astsubay için arama çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesinde mağaranın içinde dalış eğitimi sırasında dün gözden Astsubay Hakan K'yi (34) arama çalışmalarında Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra İstanbul, İzmir ve Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 20 dalgıç yer alıyor.

Sinop'tan 3 ve Samsun'dan 5 polis dalgıçla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Arama Kurtarma Timinden 8 ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından 10 kişilik ekip de çalışmalara destek veriyor.

Kameralı su altı robotunun da kullanıldığı arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de havadan katkı sağlıyor.

Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla dün Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve bir astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirmiş, Astsubay Hakan K. (34) gözden kaybolmuştu.

Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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