Son Dakika Haberleri: Bartın'da define avcısı jandarmaya yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da define avcısı jandarmaya yakalandı

Bartın'da define avcısı jandarmaya yakalandı

1 saat önce

Bartın'da define aramak için Amasra ilçesinde kazı yapan şüpheli kazma ve küreklerle birlikte yakalandı.

Bartın'da define avcısı jandarmaya yakalandı, System.String[]

Bartın'da define aramak için Amasra ilçesinde kazı yapan şüpheli kazma ve küreklerle birlikte yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta yaşayan M.Ş., define aramak için Bartın'ın Amasra ilçesine geldi. Kocaköy köyünde define arayan şüpheli yaklaşık 3 metrelik kuyu kazdı. Bu sırada şüpheliyi sıkı takibe alan jandarma ekipleri zanlıyı suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Kazma ve küreklere de el konuldu. Jandarma karakoluna götürülen M.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BARTIN

Zonguldak, Amasra, Bartın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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