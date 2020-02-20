Bartın'da demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bartın'da demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

7 saat önce

Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bartın'da demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtköy mevkisindeki OSB'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.

Yaklaşık 500 ton hurda demirin olduğu bölümde çıkan yangına, Bartın Belediyesinin yanı sıra ilçe ve beldeler ile Karabük'ün Safranbolu ilçesinden gönderilen itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Çoğunluğu yurt dışından getirilen hurda araçlardan oluşan depodaki yangında, lastik ve madeni yağların da yanmasıyla demirlerin kızgın hale gelmesi ve sıkılan suyun buhara dönüşmesi, itfaiyenin su ile müdahaledeki etkisini zayıflattı.

Kamyonlarla kum ve kireç dökülerek de söndürülmeye çalışılan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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