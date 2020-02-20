Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın - Son Dakika
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Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın

7 saat önce

BARTIN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın, System.String[]

BARTIN Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan demir-çelik fabrikasında yurt dışından gemilerle getirilen hurda demirlerin bulunduğu bölgede, gece saatlerinde yangın çıktı. Hurdalıkta kaynak çalışma sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Hurdaların içerisindeki kimyasallar nedeniyle yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye, Bartın Belediyesi ve çevre illerden itfaiye ekipleri ile Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için Karabük itfaiyesinden özel köpük getirildiği öğrenildi. Alanda 500 ton hurdanın bulunduğu bildirildi.


Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:57 Kaynak: DHA
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