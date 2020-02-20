Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın (2) - Son Dakika

Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın (2)

6 saat önce

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın (2), System.String[]

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin bulunduğu bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yurt dışından gemilerle getirilen hurdalık alandaki yaklaşık 500 ton hurdanın yanı sıra alanda bulunan 8 metre derinliğindeki kimyasal atık ve yağların bulunduğu çukurdaki alevlere itfaiye ekipleri su ve kum serperek müdahalede bulunuyor. Yangına Bartın Belediyesi, Amasra, Ulus ve Abdipaşa belediyelerine ait itfaiye ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ararzözlerle müdahale ediliyor. Şu ana kadar 850 ton suyun kullanıldığı yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı.


Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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