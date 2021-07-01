Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Bartın'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, 17 Ocak'ta İnkumu beldesi açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinin bulunduğu yere çelenk ve karanfil bırakıldı.

Bartın Limanı Başkanı Mehmet Akif Arslansoy, limandaki törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancıların, ülkedeki denizlerden elde ettikleri çıkarlara son verildiğini belirtti.

Atatürk'ün talimatıyla çıkarılan kanunla kıyılardaki seyrüsefer hakkı ve denizlerdeki hizmetlerin Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına geçtiğini dile getiren Arslansoy, şunları kaydetti:

"Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünyada giderek önemi artan bir ülke olarak kapitülasyonların kaldırılması ile Türk vatandaşlarına denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar ve özgürlükler sağlamış, denizcilik sektöründe teknik, idari ve mevzuat konusunda çok önemli başarıya ulaşılmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu ile diğer ülkelerle rekabet edebilir konuma gelmiş olup, dünya denizlerinde tüm yönleriyle konumuna yakışır bir noktaya ulaşmıştır. Bu vesileyle bizlere bu günleri kazandıran Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Vali Yardımcısı Adem Topaca, Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyelerince, deniz şehitleri ve gazileri anısına 17 Ocak'ta İnkumu beldesi açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinin bulunduğu yere çelenk ve karanfil bırakıldı.

Olay

17 Ocak 2021'de İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3'ünün cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı. Gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmış ancak herhangi bir sonuç alınamamıştı.