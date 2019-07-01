Bartın'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. Yılı Bartın'da törenle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. Yılı Bartın'da törenle kutlandı. Bartın ve Amasra Limanlarındaki törenlerde deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılırken, yapılan yarışlar nefes kesti.



Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. Yılı Bartın'da törenlerle kutlandı. İlk olarak Bartın Limanında gerçekleştirilen törende deniz şehitleri anısına Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, il Emniyet Müdürü Ogün Vural ve daire müdürleri tarafından denize çelenk bırakıldı.



Törende konuşan Bartın Limanı Başkanı Haydar Gökçe Türkiye'nin ithalat ve ihracat malı nakliyesinin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığını kaydetti. Gökçe, "Deniz dünyadaki tüm canlıların yaşam kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda doğal bir ulaşım yoludur. Şuanda dünya üzerinde hareket halinde yüklerin yaklaşık yüzde 80'i deniz yoluyla taşınmaktadır. Türkiye'nin ithalat ve ihracat malı nakliyesinin yüzde 90'lık bölümü deniz yoluyla yapılmaktadır. Ülkemiz modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticareti filosuyla son yıllarda önemli gelişmeler göstermekte olup denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde 500'den fazla yat ve tekne imalatı yapan tesis faaliyet göstermektedir. Türkiye 30 metre üzeri mega yat üretiminde dünyada 3. Sırada yer almaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizi denizci millet, denizci bir ülke haline getirmek en büyük hedefimizdir. Bu amaçla Bakanlığımızın Hedef 2023 Yılına Kadar 1 Milyon Amatör Denizci Projesi kapsamında 2018 yılı kasım ayından bugüne kadar ülkemiz genelinde toplam 600 bin kişiye Amatör Denizci Eğitimi ve Belgesi verilmiştir" dedi.



Gökçe'nin konuşmasının ardından tören, Bartın Limanından romörkörle denize açılan protokol deniz şehitleri anısına denize çelenk ve karanfil bıraktı.



Kabotaj Bayram kapsamında Amasra'da da yarışmalar düzenlendi. İlk olarak yelken yarışmasının yapıldığı ilçede yağlı direk yarışmaları, halat çekme yarışmaları yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. - BARTIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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