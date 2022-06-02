Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu

02.06.2022 11:43
Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu

Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu.

Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Güzelcehisar köyü lav sütunları seyir platformunda yürüyüş yapan bir kişi, deniz yüzeyinde erkek cesediyle karşılaştı.

Sahilde görevli İl Özel İdaresi cankurtaranlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Dalgıçlarca sudan çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı. Jandarma ekipleri, üzerinde giysi ve sırt çantası bulunan cesedin 29 yaşındaki Çağlar Aydoğan'a ait olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu
Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu
Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu
Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu

YORUMLAR
500
ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği ALTSO'dan jandarmaya 'ginger' desteği Jandarma suçlulara göz açtırmıyor Jandarma suçlulara göz açtırmıyor Yüzlerce çocuk katıldı: Uçurtma şenliğinden renkli görüntüler Yüzlerce çocuk katıldı: Uçurtma şenliğinden renkli görüntüler
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement