Bartın'da denizde hortum oluştu
1 saat önce
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde hortum oluştu.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:24 Kaynak: AA
'ın Amasra
ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçeye bağlı Çakraz plajı açıklarında oluşan hortumu merakla izleyen vatandaşlar, bir yandan da cep telefonuyla görüntüledi.
Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.
Bartın'da denizde hortum oluştu
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