Son Dakika Haberleri: Bartın'da denizde hortum oluştu
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Bartın'da denizde hortum oluştu

1 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde hortum oluştu.

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Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde hortum oluştu.
İlçeye bağlı Çakraz plajı açıklarında oluşan hortumu merakla izleyen vatandaşlar, bir yandan da cep telefonuyla görüntüledi.
Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:24 Kaynak: AA
Amasra, Bartın, Güncel
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