Bartın'da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntüledi
Bartın'da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntüledi BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bir balıkçı tarafından denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi.
Bartın'da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntüledi
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bir balıkçı tarafından denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi. Uzun süre denizde kalan yaban domuzu karaya ulaştı.
Amasra ilçesi Çakraz tatil beldesinde dün akşam tekne ile denize balık tutmak için açılan bir balıkçı ilginç bir durumla karşılaştı. Balıkçı, balık tuttuğu sırada teknesine doğru yaklaşan yaban domuzunu görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkçı cep telefonu ile teknenin yanında yüzen yaban domuzunu görüntüledi. Denize düştüğü tahmin edilen yaban domuzu uzun süre yüzerek, en yakın yerdeki karaya çıkarak gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:16 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bartın'da denizde yüzen domuzunu balıkçı görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler