BARTIN'DA DENİZE DÜŞEN GEMİCİ KAYBOLDU - Son Dakika

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında, kuru yük gemisinden denize düşen Rus vatandaşı başçarkçı kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemiciyi bulmak için bot ve helikopterle arama yaptı.

Bursa'nın Gemlik Limanından Rusya'nın Temyryuk Limanına gitmek üzere denize açılan Saint Kitts and Nevis bandıralı 'Karelis 71' isimli boş kuru yük gemisi, bugün sabah saatlerinde Kurucaşile'nin 10 mil açığından geçtiği sırada, başçarkçı henüz bilinmeyen nedenle suya düşerek kayboldu. Gemi kaptanının ihbarının ardından ismi öğrenilemeyen Rus vatandaşı gemici için arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, helikopter ve botla arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına havanın kararması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

11 personelin bulunduğu kuru yük gemisi işlemler için Amasra Büyük Limanına demirlerken, personelin ifadesinin alınacağı belirtildi.