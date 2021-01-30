Bartın'da denizin rengi değişti - Son Dakika

Bartın'da denizin rengi değişti
30.01.2021 14:32
Bartın'da denizin rengi değişti Bartın'da etkili olan yağmurların ardından Bartın ırmağından Karadeniz'e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.
Bartın'da denizin rengi değişti
BARTIN - Bartın'da etkili olan yağmurların ardından Bartın ırmağından Karadeniz'e dökülen çamurlu sularla birlikte deniz yüzeyinin rengi değişti.
Bartın'ın Boğaz mevkiinde etkili olan sağanak yağmurların ardından deniz yüzeyinin rengi değişti. Bartın ırmağından akan çamurlu suların Karadeniz'e döküldüğü nokta olan Boğaz mevkiindeki çamurlu su İnkumu plajı ve çevresinden de görüldü.
Geniş bir alanı kaplayan ve deniz yüzeyinin rengini değiştiren çamurlu sular drone ile havadan görüntülendi.
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