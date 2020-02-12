Son Dakika › Güncel › Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2)
6 saat önce
PİKNİK ALANINA PARK ETTİĞİ OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ Sağanak dün gece Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
PİKNİK ALANINA PARK ETTİĞİ OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ
Sağanak dün gece Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu. Ulus Çayı ile Arıt Çayı'nın birleştiği Orduyeri Mahallesi Çimkent Sitesi'nin alt tarafından bulunan Çağlayan piknik alanında sabah saatlerinde sel suları yükseldi. Asım Karataş'ın dün gece piknik alanına park ettiği 74 BE 932 plakalı otomobili sular altında kaldı. Çevrede oturan vatandaşlar sel sularının içinde otomobili görünce durumu polise bildirdi. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sulara gömülen otomobili vinçle bağlayarak, bulunduğu yerden çıkardı.
Son Dakika D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı