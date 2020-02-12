Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2)

6 saat önce

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2)PİKNİK ALANINA PARK ETTİĞİ OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ Sağanak dün gece Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu.

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2), System.String[]

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (2)

PİKNİK ALANINA PARK ETTİĞİ OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ Sağanak dün gece Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu. Ulus Çayı ile Arıt Çayı'nın birleştiği Orduyeri Mahallesi Çimkent Sitesi'nin alt tarafından bulunan Çağlayan piknik alanında sabah saatlerinde sel suları yükseldi. Asım Karataş'ın dün gece piknik alanına park ettiği 74 BE 932 plakalı otomobili sular altında kaldı. Çevrede oturan vatandaşlar sel sularının içinde otomobili görünce durumu polise bildirdi. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sulara gömülen otomobili vinçle bağlayarak, bulunduğu yerden çıkardı.


Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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