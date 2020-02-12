Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (3)

6 saat önce

YOL ULAŞIMA AÇILDIBartın'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmurda Kozcağız Deresi'nin taşmasıyla sular altında kalan Kozcağız-Kumluca yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (3), System.String[]

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Bartın'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmurda Kozcağız Deresi'nin taşmasıyla sular altında kalan Kozcağız- Kumluca yolu, yeniden ulaşıma açıldı.


Kozcağız, Kumluca, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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