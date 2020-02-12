Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (3) - Son Dakika

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Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (3)
6 saat önce
YOL ULAŞIMA AÇILDIBartın'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmurda Kozcağız Deresi'nin taşmasıyla sular altında kalan Kozcağız-Kumluca yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Bartın'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmurda Kozcağız Deresi'nin taşmasıyla sular altında kalan Kozcağız- Kumluca yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
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