Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2)

26.06.2022 13:00
Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2)

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU İÇİNDE KALDIBartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü.

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU İÇİNDE KALDI

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış sonrasında Bartın- Amasra, Bartın- Zonguldak ve Bartın- Karabük yolunda su birikintisi oluştu. Bartın- Amasra yolunda suı içinde mahsur kalan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Orduyeri Mahallesi'ndeki yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle ana yol sular altında kalırken, yol ortasında otobüs ve bazı araçlar mahsur kaldı. Ekipler araçlardaki insanları tahliye ederek, güvenli bölgeye aldı. Kent merkezindeki çok sayıda ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı. Bazı evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


YORUMLAR
500
AFAD'ın uyarısı sonrası Bartın'da sel! Dereler taştı, vatandaşlara hoparlörden uyarı yapılıyor AFAD'ın uyarısı sonrası Bartın'da sel! Dereler taştı, vatandaşlara hoparlörden uyarı yapılıyor Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi
Kaynak: DHA

Zonguldak, Tragger, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:07:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement