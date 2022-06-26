Bartın'da dereler taştı, 6 ev için tahliye kararı verildi (2)

ÇOK SAYIDA ARAÇ SU İÇİNDE KALDI

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış sonrasında Bartın- Amasra, Bartın- Zonguldak ve Bartın- Karabük yolunda su birikintisi oluştu. Bartın- Amasra yolunda suı içinde mahsur kalan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Orduyeri Mahallesi'ndeki yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle ana yol sular altında kalırken, yol ortasında otobüs ve bazı araçlar mahsur kaldı. Ekipler araçlardaki insanları tahliye ederek, güvenli bölgeye aldı. Kent merkezindeki çok sayıda ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı. Bazı evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.